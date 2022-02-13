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- Yattara'nın amatör lisansı çıktı
Yattara'nın amatör lisansı çıktı
- Haber Merkezi
- 13.02.2022 - 12:32
Trabzonspor 'un eski yıldızı Yattara, 42 yaşında futbola geri döndü. Denizli'de Süper Amatör Lig ekiplerinden Yeşil Çivrilspor'a transfer olan Yattara'nın amatör futbolcu lisansı çıktı.
Türk vatandaşlığına geçen Yattara İbrahim Üçüncü adıyla sahada boy gösterecek.
Futbolcu görev verilmesi durumunda yarınki Yeşil Çivrilspor-Yıldızspor maçında forma giyecek.
BELÇİKA'DA FUTBOLU BIRAKMIŞTI
Trabzonspor'da 8 sezon forma giydikten sonra Mersin İdman Yurdu'na transfer olan daha sonra şansını yurt dışında deneyen futbolcu Belçika 3. Lig ekiplerinden La Loviere Centre'de forma giydikten sonra futbolu bırakmıştı.
ŞAMPİYONLUK İÇİN TER DÖKECEK
Takımla idmanlara çıkma fırsatı bulamayan futbolcunun maç günü Denizli'ye geleceği öğrenildi. Yeşil Çivrilspor'a ücretsiz transfer olan futbolcu ligde kalan 5 maçta takımın şampiyonluğu için ter dökecek.