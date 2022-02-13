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    Yattara'nın amatör lisansı çıktı

    Yeşil Çivril Belediyespor'a transfer olarak 7 yıl sonra futbola dönen Trabzonspor'un eski yıldızı İbrahim Yattara'nın lisansı çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 13.02.2022 - 12:32
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    Yattara'nın amatör lisansı çıktı

    Trabzonspor 'un eski yıldızı Yattara, 42 yaşında futbola geri döndü. Denizli'de Süper Amatör Lig ekiplerinden Yeşil Çivrilspor'a transfer olan Yattara'nın amatör futbolcu lisansı çıktı.

    Türk vatandaşlığına geçen Yattara İbrahim Üçüncü adıyla sahada boy gösterecek.

    Futbolcu görev verilmesi durumunda yarınki Yeşil Çivrilspor-Yıldızspor maçında forma giyecek.

    Yattara nın amatör lisansı çıktı #1

    BELÇİKA'DA FUTBOLU BIRAKMIŞTI

    Trabzonspor'da 8 sezon forma giydikten sonra Mersin İdman Yurdu'na transfer olan daha sonra şansını yurt dışında deneyen futbolcu Belçika 3. Lig ekiplerinden La Loviere Centre'de forma giydikten sonra futbolu bırakmıştı.

    Yattara nın amatör lisansı çıktı #2

    ŞAMPİYONLUK İÇİN TER DÖKECEK

    Takımla idmanlara çıkma fırsatı bulamayan futbolcunun maç günü Denizli'ye geleceği öğrenildi. Yeşil Çivrilspor'a ücretsiz transfer olan futbolcu ligde kalan 5 maçta takımın şampiyonluğu için ter dökecek.


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