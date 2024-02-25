Yattara'nın ilk kez oynadığı maçta olay! Futbolcudan hakeme yumruklu saldırı İbrahim Yattara’nın formasını giydiği İmranlıspor ile Cumhuriyet Üniversitesi Gençlikspor arasında oynanan maçta kavga çıktı. Cumhuriyet Üniversitesi Gençliksporlu futbolcu Emre Uyanık kırmızı kart gördükten sonra maçın hakemi Batuhan Bolat'a yumruklu saldırıda bulundu.

İHA

Sivas’ta oynanan Süper Amatör Ligi 1. Küme play-off mücadelesinde Cumhuriyet Üniversitesi Gençlikspor ile İmranlıspor karşı karşıya geldi.

İmranlıspor'un yeni transferi deneyimli futbolcu İbrahim Yattara, 68. dakikada oyuna girdi.

Hakeme yumruk attı

Maçın hakemi Batuhan Bolat, Cumhuriyet Üniversitesi Gençlikspor’un futbolcusu Emre Uyanık’a itiraz sonrası kırmızı kart gösterdi.

Uyanık, kırmızı kart görmesinin ardından sinirlenerek orta hakeme yumruklu saldırıda bulundu. Maçın yardımcı hakemi de futbolculara saldırdı.

Maç tatil edildi

Polislerin araya girmesiyle kavga sona erdi. Müsabaka ise hakemler tarafından tatil edildi. Hakeme saldıran futbolcu da gözaltına alındı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)