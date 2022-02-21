Yayın ihalesinde kritik gün

TFF'nin Süper Lig ve 1. Lig'in yeni yayıncısını bugün açıklaması bekleniyor.

Süper Lig’de gözler yeni yayın ihalesine çevrildi. Hafta başında yurt içi ve yurt dışından toplam 14 firma, yeni ürünler ve farklı paket seçenekleri ile 15 teklifte bulunmuştu.

TFF, teklif veren kurumlara, eksiklerini tamamlaması adına bugün saat 17.00’a kadar ek süre tanımıştı.

Bugün ihale için son görüşmelerini TFF ile yapacak olan kurumların şu an kadar verdikleri teklifler ise Türkiye Futbol Federasyonu'nu da kulüpleri de tatmin etmedi. Türkiye'deki korsan yayınlar ise bunun en büyük nedeni olarak gösterildi.

SÜPER LİG TV MODELİ DE GÜNDEMDE

Yayın Hakları İhalesi Komisyonu, yeni bir revizyon süresi verebilecek ya da beklentilere yakın bir şirket varsa pazarlık masasına çağırabilecek.

Gelen rakamlar ışığında herhangi bir beklenti olmazsa ihale iptal edilip yenilenebilecek. Yayın Hakları İhalesi Komisyonunun önünde duran diğer bir alternatif de, bir şirketin ortaya attığı ortaklık modeli.

Süper Lig TV olarak lanse edilen bu çalışmayla devam edilecekse yine bunun şartlarının belirlenmesi için çalışma başlatılacak.

TEKLİFLER ORTAYA ÇIKTI

Tüm yayın hakları için Saran Group ve Digitürk teklif verdi. Saran, yıllık 100 milyon dolar + gelir paylaşımı modeli önerirken, mevcut yayıncı beINSports ise, bir kısmı TL olmak üzere 146 milyon dolara tekabül eden bir teklif sundu.

PAKETLERE GÖZ ATALIM

PAKET 1-A: 8’i hafta sonuna denk gelen derbi olmak üzere, toplam 210 (2022-23 sezonu için 238 maç) hafta sonu Süper Lig maçının canlı yayın hakları

PAKET 1-B: 4’ü hafta sonuna denk gelen derbi olmak üzere, toplam 60 (2022-23 sezonu için 68 maç) hafta sonu Süper Lig maçının canlı yayın hakları

PAKET 1-C: 4’ü hafta içine denk gelen derbi olmak üzere, 36 hafta içi Süper Lig maçının canlı yayını hakları

PAKET 1-D: TFF 1. Lig maçlarının canlı yayın hakları ve özetleriyle Süper Lig maçlarının geniş özetleriyle haber amaçlı görüntü hakları

PAKET 1-E: Dijital platformlardan Süper Lig kısa özet hakları

PAKET 1-F: Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarının radyo yayın hakları