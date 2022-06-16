Süper Lig'de yayıncı kuruluş sorunu çözüldü

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, mevcut yayıncı kuruluş beIN Sports ile gelecek sezon için de anlaşma sağlandığını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu TFF Olağanüstü Seçimli ve Olağan Mali Genel Kurulu'nda, 8 adayın yeterli imzayı toplayamaması nedeniyle Mehmet Büyükekşi'nin tek aday olarak başkanlık seçimine girdi ve başkanlığa seçildi.

Yayıncı kuruluş müjdesi

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, kürsüden delegelere seslenirken önemli açıklamalarda bulundu ve mevcut yayıncı kuruluş beIN Sports ile gelecek sezon için de anlaşma sağlandığını duyurdu.

"İstifalarını isteyeceğim"

Büyükekşi'nin dikkat çeken açıklamaları şu şekilde:

"Disiplin Kurulu ve Tahkim Kurulu'nu değiştiremiyorum ama seçilirsem teşekkür konuşmamda istifa etmelerini isteyeceğim.

Hakem performansları konusunda yapay zeka kullanmak istiyoruz. Hiçbir şey algı operasyonu olmamalı. Hakem tartıştırmak yerine aldıkları puanları kamuoyuna açacağız. Ödül ve ceza sistemini değiştireceğiz.

"Kadın yönetici daha önce olmamıştı"

Bu zamana kadar Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminde kadın yönetim kurulu üyesi olmamış. Bizim şu anda listemizde çok değerli iki kadın yönetim kurulu üyemiz var. İlklere imza atacağız. İnşallah adalet anlayışını getireceğiz. Hakemlerin, problemlerin konuşulduğu bir lig değil de, futbolun güzelliklerinin konuşulduğu bir lig olmasını istiyoruz. Birçok konuda hakem performanslarıyla ilgili teknolojiyi, yapay zekayı kullanmayı hedefliyoruz."





"Farklı işler yapmamız lazım"

"Ben değil biz olarak yola çıkmak istiyoruz. Bir kuş tek kanatlı uçamaz. Çift kanat lazım. Bunun bir kanadı federasyonsa, diğer kanadı kulüplerimiz ve futbolun diğer paydaşlarıdır. Hep el ele vererek gerek spor kamuoyu olsun gerek kulüpler, futbolcular, hocalar, federasyon Türkiye'de futbolun kalitesini yükselterek marka değerini yukarılara çıkarmamız gerekiyor. Hizmet ihracatında, dünyada dizi/film ihracatında ikinciyiz. 140 ülkeye ihracat yapıyoruz. Niye futbol kulüplerimizin maçlarını diğer ülkelere izletmeyelim. Bunun için de farklı işler yapmamız lazım. Farklı konular işlememiz lazım.''