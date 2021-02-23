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    Yayıncı kuruluştan Fenerbahçe'ye logo davası

    Fenerbahçe'nin son dönemlerde yayıncı kuruluşa karşı yaptığı "Be Fair (Adil Ol)" göndermelerine, beIN Sports'tan karşılık geldi. Logo kullanımından rahatsız olan firma dava açacak.
    • Haber Merkezi
    • 23.02.2021 - 10:41
    • Güncelleme : 23.02.2021 - 11:20
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    Yayıncı kuruluştan Fenerbahçe'ye logo davası

    Fenerbahçe ile bir süredir gerginlik yaşayan yayıncı kuruluş beIN Sports, sarı-lacivertli kulübün marka ve logosunu tahrif eden sloganlarla fikri mülkiyet hakkını ihlal ettiği gerekçesiyle dava açmaya hazırlanıyor.

    Yaşanan gerilim nedeniyle bir süredir röportajlara beIN'i hedef alan tişörtlerle çıkan Fenerbahçe, iç sahadaki maçlarda reklam panoları üzerinden de yayıncı kuruluşa yükleniyor.

    Yayıncı kuruluştan Fenerbahçe ye logo davası #1

    MARKA HEDEF ALINIYOR

    Fenerbahçe'nin, beIN marka ve itibarını hedef aldığını belirten Digitürk yönetimi, yasal haklarını yerel ve uluslararası zeminde savunmaya hazırlanıyor.

    GÖRÜŞMELERDEN SONUÇ ALINAMADI

    beIN yetkililerinin gerginliği sona erdirmek adına Fenerbahçeli yöneticilerle görüşme yaptığı öğrenilirken, bir sonuç alınamaması nedeniyle harekete geçme kararı alındığı belirtildi.

    Yayıncı kuruluştan Fenerbahçe ye logo davası #2

    İNGİLİZLER DE AÇIKLADI

    İngiliz medyasından City A.M'de yer alan habere göre de Katar merkezli yayıncı, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a "fikri mülkiyet hakkının ihlali" gerekçesiyle dava açma kararı aldı.

    Sarı-lacivertli futbolcuların maç öncesi ve sonrasında "Be Fair" yazan tişörtler giymeleri, saha içinde yer alan reklam panolarında yayıncı kuruluş karşıtı yazılar yer alması nedeniyle şirket harekete geçti.

    Yayıncı kuruluştan Fenerbahçe ye logo davası #3

    GERGiNLiK NASIL BAŞLADI?

    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in ekibinde yer alan Hande Sümertaş, sarı-kırmızılı takımdaki görevinden istifa etmiş, Bein Sports'un medya hakları direktörlüğü görevine getirilmişti.

    Fenerbahçe, VAR görüntülerinin Hande Sümertaş'ın talepleri doğrultusunda manipüle edildiğini iddia ederken yayıncı kuruluşla sarı lacivertli kulüp arasında ipler gerilmişti.

    ÖZÜR MESAJI 19.05'TE YAYINLANDI

    Bu tartışmalar yaşanırken yayıncı kuruluşun, taraftar tezahüratı yayın seçeneğinde Fenerbahçe'ye küfür edilen bir tezahüratı yayınlaması ve özür mesajının 19.05'te yayınlanması sarı-lacivertlilerin tepkisini daha da artırmıştı.

    Yaşanan bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe, yayıncı kuruluşa olan tepkisini sahaya taşımış ve futbolculara "Be Fair" tişörtleri giydirirken iç sahadaki reklam panolarına yayıncı kuruluşu hedef alan mesajlar yazılmıştı.

    Yayıncı kuruluştan Fenerbahçe ye logo davası #4

    MARRİ'NİN SÖZLERİNE EROL BULUT'TAN TEPKİ

    Digiturk Spordan Sorumlu Grup Başkanı Rashed Al-Marri, Fenerbahçe ile yaşanan gerilimle ilgili olarak "Kimse şirketimizden birinin kovulmasını isteyemez. Tehdit ettiğiniz boykot kampanyası sizi sıkıntıya düşürür, parayı kesersek size gelecek para azalmış olur." ifadelerini kullanırken sarı-lacivertlilerden tepki gelmişti.

    "FENERBAHÇE'Yİ KİMSE TEHDİT EDEMEZ"

    Dün oynanan Göztepe maçı öncesi, yayıncı kuruluşla ilgili sıkıntıların devam ettiğini belirten Erol Bulut, "Yayıncı ile ilgili sıkıntılar var. Fenerbahçe olarak adımımızı attık ama yayıncının tutumunu, bize adım atmadığını gördük. Geçen hafta maçtan sonra stüdyoda Kemal Ademi'nin kaçırdığı pozisyon ile ilgili açıklamalar olmuştu. Rica ediyoruz yayıncıdan ve stüdyodaki arkadaştan, neyi kastediyor, ima ediyor. Bilmek isteriz. Yayıncı kuruluşun üst yöneticisi tehdit edici açıklamalar yaptı. Fenerbahçe'yi kimse tehdit edemez. Fenerbahçe en ağır şekilde karşılık verir." diye konuşmuştu.

    Yayıncı kuruluştan Fenerbahçe ye logo davası #5

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