Dünya futbolunda bir transfer dönemi daha sona ermek üzere...
Süper Lig'de 13 Eylül Cuma gecesi tamamlanacak olan yaz transfer dönemi Avrupa'nın birçok önemli liginde tamamlandı.
Haziran ayında başlayan bu süreçte takımlar kadrolarını birbirinden yıldız isimlerle güçlendirdi.
Gerçekleşen son hamlelerle birlikte 2024-2025 sezonunda en fazla bonservis bedeli ödenen futbolcular belli oldu.
EN FAZLA BONSERVİS ÖDENENLER
1. Julian Alvarez - Manchester City'den Atletcio Madrid'e - 75 milyon euro
2. Dominic Solanke - Bournemouth'tan Tottenham'a - 64.3 milyon euro
3. Leny Yoro - Lille'den Manchester United'a - 62 milyon euro
4. Moussa Diaby - Aston Villa'dan Al-Ittihad'a - 60 milyon euro
5. Pedro Neto - Wolverhampton'dan Chelsea'ye - 60 milyon euro
6. Joao Neves - Benfica'dan PSG'ye - 59.9 milyon euro
7. Amadou Onana - Everton'dan Aston Villa'ya - 59.3 milyon euro
8. Dani Olmo - Leipzig'den Barcelona'ya - 55 milyon euro
9. Teun Koopmeiners - Atalanta'dan Juventus'a - 54.7 milyon euro
10. Michael Olise - Crystal Palace'den Bayern Münih'e 53 milyon euro
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış