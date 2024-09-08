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Yaz transfer döneminde en fazla bonservis ödenen oyuncular

Yaz transfer döneminde en fazla bonservis ödenen oyuncular Avrupa'nın birçok liginde 2024-2025 sezonu yaz transfer döneminin kapanmasıyla birlikte en fazla bonservis ödenen futbolcular belli oldu.