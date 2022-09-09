Yazın sosyal medyada en çok Fenerbahçe ve Dele Alli konuşuldu

Yazın sosyal medyada en çok Fenerbahçe ve Dele Alli konuşuldu

Yaz transfer döneminde hakkında en çok konuşulan takım Fenerbahçe, en çok konuşulan futbolcu ise Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı İngiliz futbolcu Dele Alli oldu.

Twitter'dan yapılan açıklamaya göre, dünyaca ünlü yıldızların geldiği "yaz transfer dönemi", sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri olarak dikkati çekti.

Dün gece itibarıyla Süper Lig'de yaz transfer sezonu sona erdi. Taraftarlar, transfer sezonu boyunca yaşadığı heyecanı, duygularını ve görüşlerini Twitter üzerinden paylaştı. Bu dönemde Türkiye'de futbolla ilgili 27 milyona yakın tweet atıldı.

En çok konuşulan takım Fenerbahçe

17 Haziran-5 Eylül arasında Twitter verilerine göre transferlerle ilgili en çok konuşulan takım Fenerbahçe oldu.

Tecrübeli teknik direktör Jorge Jesus ve önemli oyuncuları transfer ederek şampiyonluk hedefiyle sezona başlayan Fenerbahçe'yi rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş izledi. Son şampiyon Trabzonspor dördüncü, Süper Lig'e yeniden yükselen MKE Ankaragücü ise beşinci sırada yer aldı.

İngiltere Championship'te mücadele eden ve Türk iş insanı Acun Ilıcalı'ya ait Hull City de Türkiye'de çok konuşulan takımlardan biri haline geldi.

Yeni transferlerden en çok konuşulan isim Dele Alli

Futbolcu açısından yapılan değerlendirmede Beşiktaş'ın Everton'dan kiraladığı yıldız İngiliz orta saha oyuncusu Dele Alli'nin transferinin duyurulduğu tweetler en çok etkileşimi aldı.

Geçen sezonu 6.sırada tamamlayan Beşiktaş, bu dönemde Premier Lig'den yaptığı transferlerle dikkatleri üzerine çekti. Siyah-beyazlıların yeni transferi Dele Alli, Türkiye'de Cristiano Ronaldo'dan bile fazla konuşuldu.

En çok retweet'i Dele Alli aldı

Beşiktaş'ın Twitter hesabının bir video ile Dele Alli'nin transferini duyurduğu tweet, bu dönemin en çok retweet alan paylaşımı oldu.

Beşiktaş'ın bir başka transferini duyurduğu Gedson Fernandes tweeti, Fenerbahçe'nin yeni transferi Joao Pedro'ya "hoş geldin" dediği tweet, en çok etkileşim alan mesajlar arasına girdi.

Galatasaray kısa sürede etkileşim aldı

Galatasaray'ın transfer sezonunun bitmesine saatler kala ardı ardına açıkladığı transferler de büyük bir etkileşimi çok kısa sürede aldı.