Elias Jelert'ten sevgilisiyle asansör pozu

Haber Merkezi

Galatasaray'ın sezon başında 9 milyon euro bonservisle Kopenhag'dan transfer ettiği Elias Jelert, sarı-kırmızılı takımda forma süresi bulmakta zorlanıyor.

Büyük umutlarla sevgilisiyle İstanbul'a gelen ancak kadroya giremeyen Danimarkalı sağ bek, özel hayatıyla dikkat çekti.

SEVGİLİSİYLE ASANSÖRDE POZ VERDİ

22 yaşındaki futbolcu, sevgilisi Cecilie Flintholm ile asansörde ayna pozu verdi.

Bu paylaşım kısa sürede binlerce etkileşim alırken enteresan yorumlar yapıldı.

"EN AZINDAN AŞKTA YÜZÜ GÜLÜYOR"

Bir kullanıcı, Jelert için "En azından aşkta yüzü gülüyor çubuk krakerimin." yorumunu yaptı.

Başka bir kullanıcı ise, "Kendinden zayıf kadını nasıl buldun ya." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Jelert, 33 maçta forma giydi ve 1 gol attı.