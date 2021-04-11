- Haberler
- Futbol Haberleri
- Yedlin, 3 hafta sahalardan uzak
Yedlin, 3 hafta sahalardan uzak
Galatasaray'da Fatih Karagümrük maçında sakatalanan DeAndre Yedlin'in sağ ayak bileği dış yan bağlarında yırtık, kanama ve ödem tespit edildi.
- Haber Merkezi
- 11.04.2021 - 14:25
- Güncelleme : 11.04.2021 - 14:29
Galatasaray'ın başarılı sağ beki DeAndre Yedlin, dün oynanan Fatih Karagümrük maçında, Jermain Lens'in yaptığı müdahale sonucunda yerde kalmıştı.
Daha sonra oyuna devam edemeyen oyuncu maçın ardından hasteneye kaldırılmıştı.
3 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK
Yapılan testlerde, Yedlin'in sağ ayak bileği dış yan bağlarında yırtık, kanama ve ödem tespit edildi.
Tedavisine başlanan 27 yaşındaki futbolcu, yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacak.
DeAndre Yedlin sakatlandı / HABERİ İÇİN TIKLAYIN