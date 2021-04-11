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    Yedlin, 3 hafta sahalardan uzak

    Galatasaray'da Fatih Karagümrük maçında sakatalanan DeAndre Yedlin'in sağ ayak bileği dış yan bağlarında yırtık, kanama ve ödem tespit edildi.
    • Haber Merkezi
    • 11.04.2021 - 14:25
    • Güncelleme : 11.04.2021 - 14:29
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    Yedlin, 3 hafta sahalardan uzak

    Galatasaray'ın başarılı sağ beki DeAndre Yedlin, dün oynanan Fatih Karagümrük maçında, Jermain Lens'in yaptığı müdahale sonucunda yerde kalmıştı.

    Daha sonra oyuna devam edemeyen oyuncu maçın ardından hasteneye kaldırılmıştı.

    3 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK

    Yapılan testlerde, Yedlin'in sağ ayak bileği dış yan bağlarında yırtık, kanama ve ödem tespit edildi.

    Tedavisine başlanan 27 yaşındaki futbolcu, yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

    Yedlin, 3 hafta sahalardan uzak #1

    DeAndre Yedlin sakatlandı / HABERİ İÇİN TIKLAYIN

    Yedlin, 3 hafta sahalardan uzak #2

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