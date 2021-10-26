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    Yedlin'den Fatih Terim'e su şişeli tepki

    Yedlin'den Fatih Terim'e su şişeli tepki

    Galatasaray'ın Amerikalı oyuncusu DeAndre Yedlin, 78. dakikada oyundan çıktıktan sonra kenarda su şişelerini fırlattı.
    • Haber Merkezi
    • 26.10.2021 - 10:38
    • Güncelleme : 26.10.2021 - 11:36
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    Galatasaraylı DeAndre Yedlin, oyundan çıkmasına su şişesini fırlatarak tepki verdi.

    78'de yerini Ömer Bayram'a bırakan oyuncu, kenara geldiğinde duyduğu memnuniyetsizliğini böyle gösterdi.

    Yedlin den Fatih Terim e su şişeli tepki #1

    Yedlin den Fatih Terim e su şişeli tepki #2

    Yedlin den Fatih Terim e su şişeli tepki #3

    YEDLIN'İN İSTATİSTİKLERİ

    DeAndre Yedlin, oynadığı 78 dakika boyunca sadece 8 kez pas yaptı ve bu pasların 2'sinde hata yaptı. Amerikalı oyuncu 11 ikili mücadelenin 6'sını kaybederken, 2 hava topu mücadelesinin 1'ini kazandı. Yedlin, hücumda ise 2 ortasında 1 isabet sağladı.

    2 kez top kapan Yedlin, 3 kez top uzaklaştırdı. Maç boyunca 5 faul yaptı.

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