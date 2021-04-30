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Yekta Kurtuluş'un oğlu Rüzgar'a doğum günü mesajı
Galatasaray'ın eski oyuncusu Yekta Kurtuluş'un oğluna spor dünyasından doğum günü mesajı gönderildi.
- Haber Merkezi
- 30.04.2021 - 16:03
- Güncelleme : 30.04.2021 - 16:36
Galatasaray'ın eski oyuncusu Yekta Kurtuluş'un oğlu Rüzgar için spor dünyasından birçok isim doğum günü mesajı yolladı.
FUTBOLCULARDAN DOĞUM GÜNÜ MESAJI
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den Buffon'a, Burak Yılmaz'dan Merih Demiral'a birçok kişi iyi dileklerini iletti.
Birçok ismin doğum günü mesajı yolladığı video, sosyal medyadan yayınlandı.
Yekta Kurtuluş'un oğlu Rüzgar'a doğum günü mesajı İZLE