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Yeni 10 numara Kenan Yıldız! Juventus, sözleşmesini uzattı

Yeni 10 numara Kenan Yıldız! Juventus, sözleşmesini uzattı İtalyan devi Juventus, genç futbolcumuz Kenan Yıldız'ın sözleşmesini 2029'a kadar uzattı. Serie A ekibi, Kenan'a 10 numarayı verirken, yetenekli ismin maaşına da zam yaptı.