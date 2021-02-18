Yeni Adana Stadı açılıyor

Adanaspor ile Adana Demirspor'un ortaklaşa kullanacağı Yeni Adana Stadı'nın yapımı tamamlandı. Stattaki ilk maç, yarın Adana Demirspor ile Altay arasında oynanacak.

Adanalılar, yıllardır beklediği 33 bin kişilik Yeni Adana Stadı'na nihayet kavuşuyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapımı tamamlanan stat, yarın törenle hizmete girecek. Açılış törenine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan canlı bağlantıyla katılacak.

İLK MAÇ: ADANA DEMİRSPOR-ALTAY

Törenin ardından stattaki ilk maç, saat 19.00'da Adana Demirspor ile Altay arasında oynanacak.

YARISI MAVİ-LACİVERT, YARISI TURUNCU-BEYAZ

Her ayrıntı düşünülerek inşa edilen Yeni Adana Stadı'nda, tribün koltuklarının renkleri kentin iki köklü kulübünü simgeliyor. Koltukların yarısı Adana Demirspor'un "mavi-lacivert", diğer yarısı da Adanaspor'un "turuncu-beyaz" renklerinden oluşuyor.

Stat, 33 bin seyirci kapasiteli olmasının yanı sıra sosyal donatılar, 10 asansör, 2 yürüyen merdiven, 104 turnike, basın ve VIP tribünleriyle dikkati çekiyor.

ENGELLİLER DE RAHATÇA KULLANABİLECEK

Çim zeminden itibaren 6 kat yüksekliğindeki stat, mimari olarak engellilerin de rahatça kullanabileceği, 172 kişilik engelli bölümü ve 172 refakatçi koltuğuyla hizmet veriyor.

MESCİT DE VAR

Ayrıca, 9 engelli, 34 erkek, 34 kadın tuvaletinin, kadın ve erkekler için ayrı ayrı mescidin, sporcu ve hakemler için 2 rahatlama havuzu ve masaj odalarının yer aldığı stattan, 46 branşta faaliyet gösteren spor kulüpleri faydalanabilecek.

Stadın etrafında, 431'i kapalı, toplam 1444 araçlık otopark da hizmet verecek.