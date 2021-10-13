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Yeni Akman görev başında
Galatasaray'ın eski yıldızı Ayhan Akman'ın oğlu Hamza, sarı-kırmızılı formayı sırtına geçirdi. İstanbulspor maçında kadroda yer alan 17 yaşındaki futbolcu '10 numara pozisyonunda görev alıyor.
- Haber Merkezi
- 13.10.2021 - 20:22
Galatasaray sevgisi babadan oğula miras kaldı. Sarı-kırmızılı takımın eski oyuncusu ve antrenörü Ayhan Akman'ın oğlu Hamza sahneye çıktı.
17 yaşındaki futbolcu, İstanbulspor'la dün oynanan ve 3-3 sona eren hazırlık karşılaşmasında kadroda kendine yer buldu.
10 NUMARADA OYNUYOR
Hamza Akman babasının bir dönem oynadığı 10 numara pozisyonunda görev alıyor.
U19 Süper Ligi'nde 15 maç forma giyen Hamza, 1 gol, 4 asistlik performansıyla 5 gole direkt katkı yaptı.
Hamza'nın kuzeni Ali Akman, kiralık olarak Hollanda ekibi NEC Nijmegen'de forma giyiyor.