Petrol
113.19
2.85%
Euro
17.8272
-2.47%
Dolar
16.8844
-2.70%
Altın
992.35
-2.31%
Borsa
2554
0.43%
Bitcoin
362.835
0.74%
BTXN Coin
7.52
-5.05%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 19 C

    Yeni Federasyon 7 günde 3 krizi çözdü

    TFF, limitler ve yabancı sayısının ardından yayın konusunu da kulüplerin istediği gibi sonuçlandırdı.
    • 25.06.2022 - 13:27
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Yeni Federasyon 7 günde 3 krizi çözdü

    Türkiye Futbol Federasyonu'nun Mehmet Büyükekşi yönetimindeki yeni yönetimi seçildikten sonraki bir hafta içinde kulüplerin gündemindeki üç önemli konuyu da çözüme kavuşturdu.

    Önceki gün yaptığı açıklamada "Harcama limitleri ve yabancı sınırlaması konusunda hızla karar aldık. Söz verdiğimiz üç sorunun ikisini bir hafta olmadan çözdük" diyen Büyükekşi cuma günü de aylardır sürüncemede olan naklen yayın ihalesi konusunu çözüme kavuşturdu.

    TFF ile Digiturk BeiN Medya Grubu arasında, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarını kapsayan 2 yıllık uzatma sözleşmesi resmen imzalandı.

    Yeni Federasyon 7 günde 3 krizi çözdü #1

    Beklenenden 300 milyon lira fazla

    TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile Digiturk CEO'su Yousef Al-Obaidly'nin katılımıyla gerçekleştirilen imza töreni,

    Riva'daki TFF Tesisleri'nde yapıldı. Büyükekşi, "İlk anlaşma 2 milyar 50 milyon TL olarak bize geldi. Bu anlaşmayı geldikten sonra 2 milyar 200 milyon TL'ye çıkardık. Bu, Kulüpler Birliği'nin istediği rakamın üzerinde. Dizileri 140 ülkeye, futbolumuzu 105 ülkeye satıyoruz. Bunu artırmamız lazım. Marka değerimizi arttırırsak, ülke tanıtımına da katkı yaparız" dedi.



    İlginizi Çekebilir

    Ürdün'de kolları olmadan mozaik sanatı yapıyor
    Dünya

    Ürdün'de kolları olmadan mozaik sanatı yapıyor

    Sada Çayı taştı, iki ilçe ile bağlantı kesildi
    3. Sayfa

    Sada Çayı taştı, iki ilçe ile bağlantı kesildi

    Günde 10 dakika ayırarak günlük 300 USD kazanın!
    Tesla

    Günde 10 dakika ayırarak günlük 300 USD kazanın!

    Görüş Bildir