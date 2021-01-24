- Haberler
- Futbol Haberleri
- Yeni Malatya - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri
Yeni Malatya - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri
Süper Lig'de Galatasaray, deplasmanda Yeni Malatyaspor'a konuk oluyor. İşte muhtemel 11'ler..
- Haber Merkezi
- 24.01.2021 - 06:56
Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, deplasmanda Yeni Malatyaspor'a konuk oluyor.
Lider Beşiktaş'ın 5 puan, ikinci Fenerbahçe'nin de 3 puan gerisindeki sarı kırmızılı ekip, yarıştan kopmamak için Malatya'da 3 puan kazanmak amacıyla sahaya çıkacak.
19 karşılaşmada 27 puan toplayan Yeni Malatyaspor ise 9. sırada bulunuyor.
MAÇIN HAKEMİ ALİ PALABIYIK
Yeni Malatya Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakada hakem Ali Palabıyık düdük çalacak.
MUHTEMEL 11'LER
Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Chebake, Wallace, Hadebe, Hafez, Acquah, Ndayishimiye, Zeki Yavru, Kubilay Kanatsızkuş, Adem Büyük, Umut Bulut.
Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan Antalyalı, Feghouli, Belhanda, Emre Akbaba, Arda Turan, Babel.