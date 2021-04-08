Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe - CANLI SKOR

Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geliyor.

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Maç sonucu: Yeni Malatyaspor 1-1 Fenerbahçe

88' Yeni Malatyaspor'da Adem Büyük'ün yerine Zeki Yavru oyunda.

83' Yeni Malatyaspor'da Mallan'ın yerine Aly oyuna katıldı.

77' Fenerbahçe'de Ozan ve Gustavo'nun yerine, Sosa ve Mert Hakan oyunda.

69' Fenerbahçe'de Samatta'nın yerine Thiam oyunda.

66' Yeni Malatyaspor'da Fofana'nın yerine Eric oyuna katıldı.

59' Fenerbahçe'de Gustavo'nun uzaktan şutu az farkla auta çıktı.

57' Ozan Tufan'în uzaktan şutunu kaleci Ertaç, parmaklarının ucuyla kornere çıkardı.

49' Pelkas'ın ceza yayının gerisinden çektiği şut auta çıktı.

46' Fenerbahçe'de İrfan Can ve Samuel'in yerine, Pelkas ve Ferdi Kadıoğlu oyuna katıldı.

46' İkinci yarı başladı.

35' Gol... Yeni Malatyaspor 1-1 Fenerbahçe (Mustafa)



28' Fofana kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu auta gönderdi.

18' Gol... Yeni Malatyaspor 0-1 Fenerbahçe (Valencia)

13' Yeni Malatyaspor'un hızlı atağında Acquah'ın kafayla vurduğu top auta çıktı.

5' Fenerbahçe'de Valencia, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu auta gönderdi.

1' Maç Başladı.

Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geliyor.

Yeni Malatya Stadı'nda saat 19.00'da başlayan mücadeleyi hakem Halis Özkahya yönetetiyor. Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçı beIN Sports'tan canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Mallan, Acquah, Wallace, Tetteh, Fofana, Semih, Hafez, Issam, Mustafa, Adem

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar, Szalai, Caner, Gustavo, Ozan, İrfan Can, Valencia, Osayi-Samuel, Samatta