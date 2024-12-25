Yeni Malatyaspor, Abdulsamed Damlu ile yollarını ayırdı

1. Lig'de zor günler geçiren ve aldığı ceza nedeniyle -21 puanda bulunan Yeni Malatyspor'da sıcak bir gelişme yaşandı.

Doğu ekibi, 25 yaşındaki kaleci Abdulsamed Dumlu ile yollarını ayırdığını duyurdu.

"SÖZLEŞMESİ SONA ERDİRİLMİŞTİR"

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan kalecimiz Abdulsamed Damlu ile karşılıklı anlaşmak suretiyle, sözleşmesi sona erdirilmiştir. Bugüne kadar Kulübümüze verdiği katkılardan dolayı kendisine teşekkür ediyor, bundan sonraki futbol hayatında başarılar diliyoruz.