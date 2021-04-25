Yeni Malatyaspor, Ankaragücü'nü 2 golle yendi

Yeni Malatyaspor, konuk ettiği Ankaragücü'nü ikinci yarıda attığı gollerle 2-1 mağlup etti.

Süper Lig'in 37. dakikasında küme düşmeme mücadelesi veren Yeni Malatyaspor ile Ankaragücü karşı karşıya geldi. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi evsahibi ekip ikinci yarıda attığı gollerle kazandı.

Sarı kırmızılılara galibiyeti getiren goller 55. dakikada Adem Büyük ve 78. dakikada Benjamin Tetteh'den geldi. Ankaragücü'nün tek golünü ise 90. dakikada Joseph Paintsil kaydetti.

Karşılaşmanın 66. dakikasında Ankaragücü'nde Geraldo gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

YENİ MALATYASPOR 40 PUANA YÜKSELDİ

Bu sonuçla Malatya ekibi, puanını 40'a yükseltti ve rahat bir nefes aldı. Süper Lig'de 5 maç aranın ardından sahadan mağlubiyetle ayrılan Başkent temsilcisi ise 37 puanda kaldı.

Yeni Malatyaspor bir sonraki maçta Demir Grup Sivasspor'a konuk olurken Ankaragücü, sahasında Gaziantep FK ile 3 puan mücadelesi verecek.