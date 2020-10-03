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    Yeni Malatyaspor, Antalyaspor'u tek golle geçti

    Yeni Malatyaspor, Tetteh'in attığı golle Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti ve puanını 4'e çıkardı.
    • Haber Merkezi
    • 03.10.2020 - 15:32
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    Yeni Malatyaspor, Antalyaspor'u tek golle geçti

    Süper Lig'de 4. hafta karşılaşmasında Hamza Hamzaoğlu'nun ekibi Yeni Malatyaspor ile Tamer Tuna'nın çalıştırdığı Antalyaspor kozlarını paylaştı.

    Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip 1-0'lık skorla kazandı.

    TEK GOL TETTEH'TEN GELDİ

    Malatyaspor'a 3 puanı getiren golü 10. dakikada yeni transfer Benjamin Tetteh kaydetti.

    Alınan bu sonucun ardından Malatyaspor puanını 4 yaparken, bu sezon ilk kez kazanmış oldu. Antalyaspor ise 7 puanda kalarak sezonun ilk yenilgisini aldı.

    Ligin bir sonraki haftasında Malatyaspor deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. Antalyaspor sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek.

    Yeni Malatyaspor, Antalyaspor u tek golle geçti #1

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