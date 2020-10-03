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Yeni Malatyaspor, Antalyaspor'u tek golle geçti
Yeni Malatyaspor, Tetteh'in attığı golle Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti ve puanını 4'e çıkardı.
- Haber Merkezi
- 03.10.2020 - 15:32
Süper Lig'de 4. hafta karşılaşmasında Hamza Hamzaoğlu'nun ekibi Yeni Malatyaspor ile Tamer Tuna'nın çalıştırdığı Antalyaspor kozlarını paylaştı.
Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip 1-0'lık skorla kazandı.
TEK GOL TETTEH'TEN GELDİ
Malatyaspor'a 3 puanı getiren golü 10. dakikada yeni transfer Benjamin Tetteh kaydetti.
Alınan bu sonucun ardından Malatyaspor puanını 4 yaparken, bu sezon ilk kez kazanmış oldu. Antalyaspor ise 7 puanda kalarak sezonun ilk yenilgisini aldı.
Ligin bir sonraki haftasında Malatyaspor deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. Antalyaspor sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek.