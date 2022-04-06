Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek görevi bıraktı

Yeni Malatyaspor'da Olağanüstü Genel Kurul kararı alındı. Kulüp başkanı Adil Gevrek aday olmayacağını açıkladı.

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek yaptığı yazılı açıklama ile 24 Nisan 2022 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul kararı aldıklarını ve genel kurulda aday olmayacağını açıkladı.

"KURULUMUZ OLAĞANÜSTÜ SEÇİMLİ KONGRE KARARI ALDI"

Yeni Malatyaspor'un resmi twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Yönetim Kurulumuz Olağanüstü Seçimli Kongre kararı almıştır. Kongre 24 Nisan 2022 tarihinde yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.