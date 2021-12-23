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    Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Hüseyin Göçek'e saldırdı

    Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Hüseyin Göçek'e saldırdı

    Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'un sahasında oynadığı Kayserispor maçının bitmesiyle sarı-siyahlı takımın başkanı Adil Gevrek saha içerisine girerek, hakem Hüseyin Göçek'e saldırdı.
    • DHA
    • 23.12.2021 - 19:26
    • Güncelleme : 23.12.2021 - 19:31
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    Süper Lig'in 18'inci haftasında Yeni Malatyaspor ile Yukatel Kayserispor 2-2 berabere kaldı.

    Maçın bitiş düdüğünden sonra Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek saha içerisine girerek hakem Hüseyin Göçek'e saldırdı.

    HAKEME SALDIRDI

    Göçek'e tepki gösteren Gevrek'i güvenlik güçleri önledi. Saha içerisinde polis ekipleri tarafından korunan hakem Hüseyin Göçek, yaklaşık 20 dakika sahadan çıkamadı.

    Başkan Adil Gevrek sahadan ayrılmazken, maçın hakemi Hüseyin Göçek beraberindeki yan hakemlerle birlikte saha içerisinden polisler eşliğinde çıkarıldı. Sarı siyahlı taraftarlar ise "Adil istifa", "Yönetim istifa" diyerek tepkilerini gösterdi.

    Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Hüseyin Göçek e saldırdı #1

    Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Hüseyin Göçek e saldırdı #2

    Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Hüseyin Göçek e saldırdı #3

    Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Hüseyin Göçek e saldırdı #4

    Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Hüseyin Göçek e saldırdı #5

    Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Hüseyin Göçek e saldırdı #6

    Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Hüseyin Göçek e saldırdı #7

    Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Hüseyin Göçek e saldırdı #8

    Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Hüseyin Göçek e saldırdı #9

    Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Hüseyin Göçek e saldırdı #10

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