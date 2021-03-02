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- Yeni Malatyaspor-Beşiktaş - CANLI SKOR
Yeni Malatyaspor-Beşiktaş - CANLI SKOR
- Haber Merkezi
- 02.03.2021 - 18:48
- Güncelleme : 02.03.2021 - 19:23
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15' Adem Büyük derin bir topal Tetteh'i savunma arkasına kaçırmak istedi. Kalesini terkeden Utku araya girdi ve topu taca gönderdi.
9' Larin ile verkaç yapıp sol kanattan ceza sahasına sokulan Ghezzal'ın içeriye çevirmek istediği topu Ertaç tokatlayarak uzaklaştırdı.
3' Ghezzal'ın arka direğe dopru kullandığı serbest vuruşta kaleci Ertaç topu uzaklaştırdı.
1' Maç başladı.
Bay geçtiğimi haftanın ardından Denizlispor'u 3-0 yenen Beşiktaş, seriyi sürdürmek istiyor.
Yeni Malatya Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başladı. Mücadele beIN Sports'da canlı yayınlanıyor.
İLK 11'LER
Yeni Malatyapor: Ertaç, Mallan, Acquah, Wallace, Hadebe, Tetteh, Hafez, Issam, Zeki, Mustafa, Adem
Beşiktaş: Utku, Rosier, Welinton, Vida, NSakala, Josef, Necip, Atiba, Ghezzal, Larin, Aboubakar