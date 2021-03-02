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- Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçının ilk 11'leri
Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçının ilk 11'leri
Beşiktaş, Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geliyor.
- Haber Merkezi
- 02.03.2021 - 17:59
- Güncelleme : 02.03.2021 - 18:57
Bay geçtiğimi haftanın ardından Denizlispor'u 3-0 yenen Beşiktaş, seriyi sürdürmek istiyor.
Yeni Malatya Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports'da canlı yayınlanacak.
İLK 11'LER
Yeni Malatyapor: Ertaç, Mallan, Acquah, Wallace, Hadebe, Tetteh, Hafez, Issam, Zeki, Mustafa, Adem
Beşiktaş: Utku, Rosier, Welinton, Vida, NSakala, Josef, Necip, Atiba, Ghezzal, Larin, Aboubakar