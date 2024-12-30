Yeni Malatyaspor, Cengizhan Akgün'le yollarını ayırdı

Haber Merkezi

1. Lig'de son sırada yer alan Yeni Malatyaspor'da bir veda yaşandı.

Kulüp, sağ kanat bölgesinde görev yapan Cengizhan Akgün ile yolların ayrıldığını duyurdu.

"SÖZLEŞMESİ KARŞILIKLI ANLAŞARAK SONLANDIRILMIŞTIR"

26 yaşındaki futbolcu ile ilgili sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, şöyle denildi: