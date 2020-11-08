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Yeni Malatyaspor, Denizlispor'u 2 golle geçti
Süper Lig'in 8. haftasında Yeni Malatyaspor'un rakibi Denizlispor oldu. İki takımın mücadelesinden ev sahibi Yeni Malatyaspor 2-0'lık sonuçla galip ayrılan taraf oldu.
- Haber Merkezi
- 08.11.2020 - 15:47
Süper Lig'de 8. hafta karşılaşmasında Yeni Malatyaspor, Denizlispor'u ağırladı.
YENİ MALATYA 2 GOLLE KAZANDI
Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadele ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Yeni Malatyaspor'a galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Kubilay Kanatsızkuş ve 17. dakikada Acquah kaydetti.
Ligde son 3 haftada 2. galibiyetini elde eden Yeni Malatyaspor, 11 puanla 8. sırada yer aldı. Üst üste 2. mağlubiyetini alan Denizlispor ise 5 puanla 20. sırada kaldı.
Yeni Malatyaspor, milli ara sonrasını bay geçecek ve 10. hafta müsabakasında Gaziantep FK'ya konuk olacak. Denizlispor ise 9. haftada Gaziantep FK'yı konuk edecek.