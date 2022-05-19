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    Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Fenerbahçe, Süper Lig'in 38. ve son haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. Peki Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte bilet fiyatları
    • Haber Merkezi
    • 19.05.2022 - 13:46
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    Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nda futbol heyecanı, 38. hafta karşılaşmaları ile son bulacak.

    İsmail Kartal'ın gelmesiyle birlikte farklı bir havaya bürünen Fenerbahçe, son maçında küme düşmesi haftalar önce kesinleşen Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor.

    Ligde Konyaspor'u geride bırakmayı başaran ve ikinci sıraya yerleşen sarı-lacivertliler, deplasmanda oynanacak müsabakadan 3 puanla ayrılmak istiyor.

    Kanarya, Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi kazanıp sezona galibiyetle veda etmeyi amaçlıyor.

    İki takımın taraftarları ise Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçının tarih ve saat bilgisini öğrenmek için araştırmalar yapıyor. Öte yandan maç biletlerinin satışa çıkıp çıkmadığı da merak ediliyor.

    Peki Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçı bilet fiyatları...

    Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçı, 21 Mayıs 2022 Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak ve Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak.

    Hakem Volkan Bayarslan'ın yöneteceği karşılaşma, BeIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler, bu zorlu mücadeleyi şifreli olarak izleyebilecek.

    Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? #1

    Bilet fiyatları

    • BATI ALT TRİBÜN Fiyat: ₺50,00
    • DOĞU ALT TRİBÜN Fiyat: ₺35,00
    • GÜNEY ALT TRİBÜN Fiyat: ₺15,00

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