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- Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri
Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri
Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geliyor.
- Haber Merkezi
- 08.04.2021 - 18:02
- Güncelleme : 08.04.2021 - 18:52
Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Yeni Malatya Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Halis Özkahya yönetecek. Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçı beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.
İLK 11'LER
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Mallan, Acquah, Wallace, Tetteh, Fofana, Semih, Hafez, Issam, Mustafa, Adem.
Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar, Szalai, Caner, Gustavo, Ozan, İrfan Can, Valencia, Osayi-Samuel, Samatta