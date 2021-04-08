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    Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geliyor.
    • Haber Merkezi
    • 08.04.2021 - 18:02
    • Güncelleme : 08.04.2021 - 18:52
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    Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek.

    Yeni Malatya Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Halis Özkahya yönetecek. Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçı beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

    İLK 11'LER

    Yeni MalatyasporErtaç, Mallan, Acquah, Wallace, Tetteh, Fofana, Semih, Hafez, Issam, Mustafa, Adem.

    Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar, Szalai, Caner, Gustavo, Ozan, İrfan Can, Valencia, Osayi-Samuel, Samatta

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