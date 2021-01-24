- Haberler
- Futbol Haberleri
- Yeni Malatyaspor-Galatasaray - CANLI SKOR
Yeni Malatyaspor-Galatasaray - CANLI SKOR
Süper Lig'de Galatasaray, deplasmanda Yeni Malatyaspor'a konuk oluyor.
- Haber Merkezi
- 24.01.2021 - 15:55
- Güncelleme : 24.01.2021 - 16:02
CANLI SKOR İÇİN SIK SIK SAYFAYI YENİLEYİNİZ...
1' Maç başladı.
Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, deplasmanda Yeni Malatyaspor'a konuk oluyor.
Lider Beşiktaş'ın 5 puan, ikinci Fenerbahçe'nin de 3 puan gerisindeki sarı kırmızılı ekip, yarıştan kopmamak için Malatya'da 3 puan kazanmak amacıyla sahaya çıkıyor.
19 karşılaşmada 27 puan toplayan Yeni Malatyaspor ise 9. sırada bulunuyor.
İLK 11'LER
Yeni Malatyaspor: Abdulsamed; Semih, Hadebe, Wallace; Chebake, Ndayishimiye, Acquah, Hafez; Kubilay, Umut, Adem
Galatasaray: Muslera, Linnes, Marcao, Donk, Saracchi, Taylan, Belhanda, Emre Akbaba, Feghouli, Arda, Babel