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    Yeni Malatyaspor-Galatasaray - CANLI SKOR

    Süper Lig'de Galatasaray, deplasmanda Yeni Malatyaspor'a konuk oluyor.
    • Haber Merkezi
    • 24.01.2021 - 15:55
    • Güncelleme : 24.01.2021 - 16:02
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    1' Maç başladı.

    Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, deplasmanda Yeni Malatyaspor'a konuk oluyor.

    Lider Beşiktaş'ın 5 puan, ikinci Fenerbahçe'nin de 3 puan gerisindeki sarı kırmızılı ekip, yarıştan kopmamak için Malatya'da 3 puan kazanmak amacıyla sahaya çıkıyor.

    19 karşılaşmada  27 puan toplayan Yeni Malatyaspor ise 9. sırada bulunuyor.

    İLK 11'LER

    Yeni Malatyaspor: Abdulsamed; Semih, Hadebe, Wallace; Chebake, Ndayishimiye, Acquah, Hafez; Kubilay, Umut, Adem

    Galatasaray: Muslera, Linnes, Marcao, Donk, Saracchi, Taylan, Belhanda, Emre Akbaba, Feghouli, Arda, Babel

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