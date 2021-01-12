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    Yeni Malatyaspor-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

    Türkiye Kupası son 16 turu mücadelesinde Galatasaray, deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek.
    • Haber Merkezi
    • 12.01.2021 - 08:46
    • Güncelleme : 12.01.2021 - 09:32
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    Yeni Malatyaspor-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

    Türkiye Kupası son 16 turunda Galatasaray, deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geliyor.

    Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak ve ATV'den canlı yayınlanacak.

    Mücadelenin hakemi ise Özgür Yankaya. Bu sezona özel alınan karara göre turu geçen takım, tek maç eleme usulüne göre belirlenecek. Karşılaşmayı kazanan takım, çeyrek finale adını yazdıracak.

    MUHTEMEL 11

    Yeni Malatyaspor
    Ertaç Özbir
    Chebake
    Wallace
    Semih
    Bülent
    Acquah
    Youssouf
    Fofana
    Olcay Şahan
    Adem Büyük
    Tetteh

    Galatasaray
    Fatih
    Şener
    Luyindama
    Marcao
    Saracchi
    Taylan
    Ömer Bayram
    Emre Kılınç
    Kerem
    Emre Akbaba
    Diagne

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