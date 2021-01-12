Yeni Malatyaspor-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

Türkiye Kupası son 16 turu mücadelesinde Galatasaray, deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye Kupası son 16 turunda Galatasaray, deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geliyor.

Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak ve ATV'den canlı yayınlanacak.

Mücadelenin hakemi ise Özgür Yankaya. Bu sezona özel alınan karara göre turu geçen takım, tek maç eleme usulüne göre belirlenecek. Karşılaşmayı kazanan takım, çeyrek finale adını yazdıracak.

MUHTEMEL 11

Yeni Malatyaspor

Ertaç Özbir

Chebake

Wallace

Semih

Bülent

Acquah

Youssouf

Fofana

Olcay Şahan

Adem Büyük

Tetteh



Galatasaray

Fatih

Şener

Luyindama

Marcao

Saracchi

Taylan

Ömer Bayram

Emre Kılınç

Kerem

Emre Akbaba

Diagne