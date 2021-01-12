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- Yeni Malatyaspor-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri
Yeni Malatyaspor-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri
Türkiye Kupası son 16 turu mücadelesinde Galatasaray, deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek.
- Haber Merkezi
- 12.01.2021 - 08:46
- Güncelleme : 12.01.2021 - 09:32
Türkiye Kupası son 16 turunda Galatasaray, deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geliyor.
Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak ve ATV'den canlı yayınlanacak.
Mücadelenin hakemi ise Özgür Yankaya. Bu sezona özel alınan karara göre turu geçen takım, tek maç eleme usulüne göre belirlenecek. Karşılaşmayı kazanan takım, çeyrek finale adını yazdıracak.
MUHTEMEL 11
Yeni Malatyaspor
Ertaç Özbir
Chebake
Wallace
Semih
Bülent
Acquah
Youssouf
Fofana
Olcay Şahan
Adem Büyük
Tetteh
Galatasaray
Fatih
Şener
Luyindama
Marcao
Saracchi
Taylan
Ömer Bayram
Emre Kılınç
Kerem
Emre Akbaba
Diagne