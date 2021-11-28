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    Yeni Malatyaspor-Galatasaray maçının VAR hakemi Ümit Öztürk

    Galaatasaray'ın deplasmanda oynayacağı Yeni Malatyaspor maçının VAR hakemi Ümit Öztürk oldu.
    • Haber Merkezi
    • 28.11.2021 - 11:36
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    Yeni Malatyaspor-Galatasaray maçının VAR hakemi Ümit Öztürk

    Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek.

    19:00'da başlayacak mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetecek.

    VAR HAKEMİ ÜMİT ÖZTÜRK

    Zorlu mücadelenin VAR hakemi de açıklandı.

    Yeni Malatyaspor-Galatasaray maçında VAR hakemi olarak Ümit Öztürk görev yapacak.

    Yeni Malatyaspor-Galatasaray maçının VAR hakemi Ümit Öztürk #1

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