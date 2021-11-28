Yeni Malatyaspor-Galatasaray maçının VAR hakemi Ümit Öztürk

Yeni Malatyaspor-Galatasaray maçının VAR hakemi Ümit Öztürk

Galaatasaray'ın deplasmanda oynayacağı Yeni Malatyaspor maçının VAR hakemi Ümit Öztürk oldu.

Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek.

19:00'da başlayacak mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetecek.

VAR HAKEMİ ÜMİT ÖZTÜRK

Zorlu mücadelenin VAR hakemi de açıklandı.

Yeni Malatyaspor-Galatasaray maçında VAR hakemi olarak Ümit Öztürk görev yapacak.