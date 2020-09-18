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    Yeni Malatyaspor, Göztepe ile 1-1 berabere kaldı

    Süper Lig'in 2. haftasında karşı karşıya gelen Yeni Malatyaspor ve Göztepe karşılaşmasında kazanan çıkmadı. Mücadele karşılıklı gollerle 1-1 berabere kaldı.
    • Haber Merkezi
    • 18.09.2020 - 22:45
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    Yeni Malatyaspor, Göztepe ile 1-1 berabere kaldı

    Süper Lig'de 2. haftanın açılış maçında Yeni Malatyaspor evinde Göztepe ile karşı karşıya geldi.

    Yeni Malatya Stadı'nda koronavirüs önlemleri kapsamında seyircisiz oynanan mücadele karşılıklı goller sonrasında 1-1 sona erdi.

    Göztepe 19. dakikada Halil Akbunar'ın golüyle öne geçerken, Yeni Malatyaspor'a beraberliği getiren vuruş penaltıdan Adem Büyük ile 30. dakikada geldi. Halil Akbunar böylece 2 haftada 2 gole ulaşmış oldu.

    Yeni Malatyaspor, Göztepe ile 1-1 berabere kaldı #1

    GÖZTEPE'YE KARŞI YİNE MAĞLUP OLMADI

    Göztepe ile oynadığı ilk Süper Lig maçını kaybeden Yeni Malatyaspor, daha sonraki 6 karşılaşmada rakibine mağlup olmadı. [3 galibiyet, 3 beraberlik]

    Bu sonucun ardından ilk hafta Denizlispor'u 5-1 mağlup eden Göztepe puanını 4 yaparken, açılış haftasında Karagümrük'e 3-0 mağlup olan Yeni Malatyaspor ilk puanını aldı.

    Süper Lig'in 3. haftasında Göztepe evinde Gaziantep FK'yı konuk edecekken, Yeni Malatyaspor deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.

    Yeni Malatyaspor, Göztepe ile 1-1 berabere kaldı #2

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