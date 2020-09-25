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    Yeni Malatyaspor, Kubilay Kanatsızkuş ile anlaştı

    Bursaspor ile sözleşmesini fesheden Kubilay Kanatsızkuş'u renklerine bağladı.
    • İHA
    • 25.09.2020 - 22:09
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    Yeni Malatyaspor, Kubilay Kanatsızkuş ile anlaştı

    Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor golcü futbolcu Kubilay Kanatsızkuş transferini sosyal medya hesabından duyurdu.

    "ŞANLI FORMAMIZLA BAŞARILAR DİLİYORUZ"

    Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Kulübümüz, forvet oyuncusu Kubilay Kanatsızkuş'u kadrosuna katmıştır. Kubilay Kanatsızkuş'a hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

    TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da 94 maçta forma giyen Kubilay Kanatsızkuş, 18 gol attı.

    Yeni Malatyaspor, Kubilay Kanatsızkuş ile anlaştı #1

    Yeni Malatyaspor, Kubilay Kanatsızkuş ile anlaştı #2

    Yeni Malatyaspor, Kubilay Kanatsızkuş ile anlaştı #3


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