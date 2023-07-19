Yeni Malatyaspor ligden çekildi

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1. Lig 2023-2024 sezonunun fikstür çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleşti.

Fikstür çekimine TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, federasyon yetkilileri ve 1. Lig kulüplerinin yöneticileri katıldı.

2023-2024 1. Lig sezon planlamasına göre 11, 12, 13 ve 14 Ağustos 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak olan ligin ilk yarısı 22, 23 ve 24 Aralık tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarla sona erecek.

Ligin ikinci yarısı 12 Ocak’ta oynanacak müsabakalar ile başlayacak ve normal sezon 12 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek. 3 haftalık play-off dönemi olacak. 31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimlerden dolayı 28. hafta maçları 2, 3 ve 4 Nisan 2024 tarihinde hafta içi oynanacak.

Geçtiğimiz sezon deprem nedeniyle ligden çekilen Yeni Malatyaspor Kulübü'nün, TFF tarafından yapılan inceleme sonrası lige devam edememesi şartlarını kabul ederek, lig 18 takımlı oynanacak. 2 takımın doğrudan Süper Lig’e yükseleceği 1. Lig’de 1 takım da play-off maçları sonrası belirlenecek.

Kura çekiminde konuşma yapan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türk futboluna güveni tüm paydaşlarla inşa etmeye çalıştıklarını aktararak, şunları söyledi:

Trendyol ile yeni bir anlaşma yaptık. Liglerimizin adı Trendyol oldu. Önümüzdeki sezon ülkemizin dört bir yanından takımlar mücadele edecek. İnşallah keyifli bir sezon yaşayacağız. Geçtiğimiz sezon büyük bir heyecana şahit olduk. 11 Ağustos’ta 61. sezonuna 'merhaba' diyecek. Bu sezonki hedefimiz dolu tribünler önünde centilmence oynanması ve büyük bir heyecan şahit olması. Ligimizin marka değerinin çok daha yukarılara çıkmasını arzu ediyoruz. 1. Lig bizim için Anadolu demek. Futbol coşkusunun her noktasına yayılması demek. Bu vizyonla geçen hafta ilk defa TFF inovasyon yarışması düzenledik. Amacımız Anadolu kulüplerinin maçlarını tribünlerde daha fazla seyirci izlemesi. Trendyol ile yaptığımız isim sponsorluğu anlaşması inşallah kulüplerimize nefes aldıracak. Ligimizdeki tüm kulüplerimizin, futbolcusundan, teknik adamına, yöneticisinden taraftarına omuz omuza vermesi gerekiyor. Ligimizin tüm taraftarlarına seslenmek istiyorum; taraftarsız futbol olmaz, lütfen tribünleri dolduralım. Sizlerin coşkusu ile oynamak her takımı daha fazla güçlendirecek. TFF olarak adil, şeffaf ve eşit bir yönetim anlatmaya çalışıyoruz. Türk futboluna güveni tüm paydaşlarımızla inşa etmeye çalışıyoruz. Futbol akademimizde yetiştirdiğimiz çocuklardan dünya çapında oyuncular çıkartmak istiyoruz. Ligimizin yeni sezonu hayırlı olsun. Kocaelispor, Çorum FK ve Şanlıurfaspor’a ‘hoş geldiniz’ diyorum, tüm kulüplerimize başarılar diliyorum.