Yeni Malatyaspor, Lukoki ile yollarını ayırdı

Süper Lig ekibi Helenex Yeni Malatyaspor, Jody Lukoki ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor’da bir ayrılık yaşandı.

Kulüp, oyuncu Jody Lukoki ile yollarını ayırdığını duyurdu.

“KARİYERİNDE BAŞARILAR DİLİYORUZ”

Yeni Malatyaspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz ve Jody Lukoki arasında yapılan müzakereler sonucunda, sözleşmesinin karşılıklı feshine yönelik anlaşmaya varılmıştır. Jody Lukoki’ye teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.