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    Yeni Malatyaspor, Sadık Çiftpınar'ı istiyor

    Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamayan Sadık Çiftpınar'a eski kulübü Yeni Malatyaspor talip oldu. Yönetimin kararını, yapılacak stoper transferlerinden sonra vereceği öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 17.07.2020 - 16:01
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    Yeni Malatyaspor, Sadık Çiftpınar'ı istiyor

    Geçtiğimiz sezonun ocak ayında transfer edilen Sadık Çiftpınar, Fenerbahçe'de vasatı aşamadı.

    Saçları nedeniyle 'Yerli Puyol' lakabı takılan 27 yaşındaki oyuncu, mücadeleci futboluyla ön plana çıksa da, yaptığı kademe hataları nedeniyle adeta yedek kulübesine hapsoldu.

    Bu sezon ligde sadece 4 maça çıkabilen Sadık, Sivasspor mücadelesinde çapraz bağları koptuğu için sezonu erken kapatmıştı.

    GELECEK STOPERLERE BAĞLI

    Yeni sezonda da ilk 11'de düşünülmeyen tecrübeli oyuncuya eski kulübü Yeni Malatyaspor talip oldu.

    Yönetimin, 4. stoper konumuna gelen Sadık'la ilgili kararını, yapılacak transferlerin ardından vereceği öğrenildi.

    Yeni Malatyaspor, Sadık Çiftpınar'ı istiyor #1

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