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Yeni Malatyaspor, Sumudica ile yollarını ayırıyor

Yeni Malatyaspor, Sumudica ile yollarını ayırıyor

Süper Lig'de 11 maçtır 3 puana hasret kalan ve ateş hattından kurtulamayan Yeni Malatyaspor'da Marius Sumudica dönemi sona eriyor. Yönetim, Rumen teknik adam ile ayrılık için görüşecek.