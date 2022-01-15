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    Yeni Malatyaspor, Sumudica ile yollarını ayırıyor

    Süper Lig'de 11 maçtır 3 puana hasret kalan ve ateş hattından kurtulamayan Yeni Malatyaspor'da Marius Sumudica dönemi sona eriyor. Yönetim, Rumen teknik adam ile ayrılık için görüşecek.
    • Haber Merkezi
    • 15.01.2022 - 09:41
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    Yeni Malatyaspor, Sumudica ile yollarını ayırıyor

    Süper Lig 'in 21. haftasında konuk ettiği Göztepe'ye 2-1 mağlup olan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, kötü gidişata son veremedi.

    Galibiyet hasreti 11 maça yükselen ve ligin sonuna demir atan Malatya ekibinde kötü gidişatın faturası Marius Sumudica'ya kesildi.

    YOLLAR AYRILIYOR

    Fanatik'in haberine göre; Rumen teknik adamla yolları ayırmaya karar veren Malatyaspor Yönetimi, tecrübeli isme kısa süre içerisinde veda edecek.

    Yeni Malatyaspor, Sumudica ile yollarını ayırıyor #1

    13 MAÇTA SADECE 9 PUAN ALDI

    İrfan Buz'un ayrılığı sonrası Malatyaspor'un başına geçen Sumudica, Adana Demirspor ve Altay galibiyetleriyle göreve başlasa da devamını getiremedi. Devam eden süreçte Sumudica yönetiminde 11 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 8 mağlubiyet, 3 beraberlik aldı.

    3 maçtır kaybeden Malatya temsilcisi, topladığı 15 puanla ligin son sırasında yer alıyor.

    Yeni Malatyaspor, Sumudica ile yollarını ayırıyor #2


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