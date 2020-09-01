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    Yeni Malatyaspor Zeki Yavru'yu renklerine bağladı

    28 yaşındaki tecrübeli futbolcu, kampta düzenlenen imza töreniyle Yeni Malatyaspor ile anlaştı.
    • İHA
    • 01.09.2020 - 23:44
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    Yeni Malatyaspor Zeki Yavru'yu renklerine bağladı

    Yeni Malatyaspor sağ bek oyuncusu Zeki Yavru ile anlaştı.
    28 yaşındaki tecrübeli oyuncu takımın Bolu kampında attığı imzayla kendisini sarı-siyahlı renklere bağladı.

    "BÜYÜK CAMİAMIZA HAYIRLI OLSUN"

    Kulüp tarafından transfere ilişkin yapılan açıklamada, "Kulübümüz, sağ bek oyuncusu Zeki Yavru ile her konuda anlaşmaya varmıştır. Büyük camiamıza hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.

    Yeni Malatyaspor Zeki Yavru yu renklerine bağladı #1

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