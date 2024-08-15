Yeni Malatyaspor’a 3 puan silme cezası

Haber Merkezi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 10 Ağustos 2024 tarihinde oynanan Yeni Malatyaspor-Pendikspor 1. Lig müsabakasında, Yeni Malatyaspor’un takım kıyafeti ile belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmemesi nedeniyle 3 puan silme cezası verdi.

Ayrıca, Yeni Malatyaspor bu maçta 3-0 hükmen mağlup sayıldı

AÇIKLAMA YAYINLANDI

TFF'nin açıklaması şu şekilde:

YENİ MALATYASPOR Kulübünün, 10.08.2024 tarihinde oynanan YENİ MALATYASPOR-PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. Trendyol 1. Lig müsabakasında, takımın müsabaka kıyafeti ile belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmemesinden dolayı (0-3) HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA ve (3) PUAN SİLME CEZASI ile cezalandırılmasına karar verildi.