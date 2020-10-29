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    Yeni Malatyaspor’da 2 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

    Yeni Malatyaspor’da yapılan koronavirüs testinde 2 futbolcunun sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.
    • İHA
    • 29.10.2020 - 22:43
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    Yeni Malatyaspor’da 2 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

    16 Ekim’de yapılan rutin koronavirüs testlerinde de 4 futbolcusunun virüse yakalandığını duyuran Yeni Malatyaspor’da bu hafta deplasmanda oynanacak olan Beşiktaş maçı öncesi de yapılan testlerde 2 futbolcuda daha korona virüs testlerinin pozitif çıktığı açıklandı.

    TEDAVİLERİNE BAŞLANDI

    Kulübün resmi sosyal medya hesabında yapılan duyuruda, “Tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza Covid-19 testi yapılmıştır. Yapılan testler neticesinde iki futbolcumuzda pozitif vakaya rastlanılmıştır. Pozitif sonuçlanan futbolcularımızın takip ve tedavi süreçlerine, ilgili prosedürler dahilinde başlanılmıştır” denildi.

    Yeni Malatyaspor’da 2 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı #1

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