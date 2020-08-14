Dolar
7.3404
-0.0068%
Euro
8.6786
0.0057%
Altın
1948.3
-0.2789%
Borsa
1100.26
0%
G. Altın
460.744
-0.0585%
Bitcoin
86164.95
1.2122%
22ºC
İstanbul
Açık 22 C

    Yeni Malatyaspor'da 2 imza atıldı

    Transferde hareketli saatler yaşayan Sarı-siyahlı kulüp, eski futbolcusu Murat Akça ve Kosova milli takım oyuncusu Jetmir Topalli'yi renklerine bağladı.
    • İHA
    • 14.08.2020 - 05:09
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Yeni Malatyaspor'da 2 imza atıldı

    Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor 2 oyuncuyla anlaştı.

    Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Kulübümüz Kosova milli takım oyuncusu Jetmir Topalli ve defans oyuncusu Murat Akça ile anlaşmaya varmıştır" ifadelerine yer verildi.

    Yeni Malatyaspor da 2 imza atıldı #1

    SON OYNADIKLARI TAKIMLAR

    Kosovalı golcü Jetmir son olarak Kosova Süper Lig takımı KF Balkani'de forma giydi.

    Murat Akça ise en son Giresunspor'da oynadı.

    Yeni Malatyaspor da 2 imza atıldı #2

    Görüş Bildir