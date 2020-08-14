Yeni Malatyaspor'da 2 imza atıldı

Transferde hareketli saatler yaşayan Sarı-siyahlı kulüp, eski futbolcusu Murat Akça ve Kosova milli takım oyuncusu Jetmir Topalli'yi renklerine bağladı.

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor 2 oyuncuyla anlaştı.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Kulübümüz Kosova milli takım oyuncusu Jetmir Topalli ve defans oyuncusu Murat Akça ile anlaşmaya varmıştır" ifadelerine yer verildi.





SON OYNADIKLARI TAKIMLAR

Kosovalı golcü Jetmir son olarak Kosova Süper Lig takımı KF Balkani'de forma giydi.

Murat Akça ise en son Giresunspor'da oynadı.



