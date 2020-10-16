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    Yeni Malatyaspor'da 4 futbolcu koronavirüs

    Süper Lig'in 5. haftasında Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor'da 4 futbolcunun koronavirüse yakalandığı duyuruldu.
    • Haber Merkezi
    • 16.10.2020 - 17:21
    • Güncelleme : 16.10.2020 - 17:21
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    Yeni Malatyaspor'da 4 futbolcu koronavirüs

    Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, 4 futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

    EV İZOLASYONUNA ALINDILAR

    Malatyaspor'un açıklamasında, "Futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza rutin olarak uyguladığımız COVID-19 testleri yapılmış, dört oyuncumuzda pozitif vakaya rastlanmıştır. Ev izolasyonuna alınan oyuncularımızın tedavisi sürmektedir." ifadeleri yer aldı.

    Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 5. haftasında 17 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak.

    Yeni Malatyaspor da 4 futbolcu koronavirüs #1

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