Yeni Malatyaspor'da 4 futbolcu koronavirüs

Süper Lig'in 5. haftasında Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor'da 4 futbolcunun koronavirüse yakalandığı duyuruldu.

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, 4 futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

EV İZOLASYONUNA ALINDILAR

Malatyaspor'un açıklamasında, "Futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza rutin olarak uyguladığımız COVID-19 testleri yapılmış, dört oyuncumuzda pozitif vakaya rastlanmıştır. Ev izolasyonuna alınan oyuncularımızın tedavisi sürmektedir." ifadeleri yer aldı.



Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 5. haftasında 17 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak.



