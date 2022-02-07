Yeni Malatyaspor'da Adem Büyük'e yeni görev

Yeni Malatyaspor, Adem Büyük'ün hem futbol sorumlusu hem de futbolcu olarak görev yapacağını açıkladı.

Teknik direktör Marius Sumudica ile yollarını ayıran Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Adem Büyük'ün hem futbol sorumlusu hem de futbolcu olarak görev yapacağını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuz ile profesyonel futbolcumuz Adem Büyük arasında yapılan görüşmeler sonucunda Adem Büyük’ün Kulübümüzün Futbol Sorumlusu olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir.





HEM FUTBOLCU HEM DE FUTBOL SORUMLUSU

Adem Büyük hem futbolcu hem Futbol Sorumlusu olarak takımımızda görev yapacaktır. Takım kaptanımıza yeni görevinde başarılar diler, camiamıza hayırlı olmasını temenni ederiz." ifadelerine yer verildi.