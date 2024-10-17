Yeni Malatyaspor'dan açıklama: Depremden etkilendik, ligden çekilmek istiyoruz

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Malatya'nın Kale ilçesinde, 16 Ekim 2024'te saat 10.46'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre; saat 10.46'da, merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 10,07 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

5,9 büyüklüğündeki deprem Diyarbakır, Tunceli ve Elazığ'da da hissedildi.

Malatya, Şanlıurfa ve Elazığ'da 3 binada kısmi çökme meydana geldi.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, deprem sırasında yüksekten düşme gibi nedenlerle 4 kişinin yaralandığını bildirdi. Şanlıurfa'da da bir evin balkonunun çökmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

YENİ MALATYA LİGDEN ÇEKİLMEK İSTİYOR

Öte yandan Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Şahin Altunok, kentte yaşanan 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından ligden çekilmek istediklerini belirtti.

Şahin Altunok, "Kamuoyunun huzurunda haklarımız saklı kalmak şartı ile ligden çekilmek istediğimizi ifade etmek istiyorum. Aksi takdirde burada canına zeval gelebilecek, belki de tüm hayatları boyunca unutamayacakları travmalar yaşayabilecek futbolcu kardeşlerimizi korumanın başka bir yolu olmayacaktır." ifadelerini kullandı.

İŞTE MALATYASPOR BAŞKANI'NIN AÇIKLAMASI

Sevgili Malatyalılar, değerli sporseverler; geçtiğimiz günlerde yapılan kulübümüzün olağanüstü seçimli kongresinde Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanlığı görevini devralmış ve hızlı bir şekilde çalışmalarımıza başlamıştık. Ancak dün Malatyamızın Kale ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem şehrimizi ve takımımızı olumsuz anlamda etkilemiş, futbolcularımızın demoralize olmalarına yol açmıştır.

"PSİKOLOJİK ANLAMDA SORUNLAR YAŞAMAKTAYIZ"

Kahramanmaraş merkezli yaşanan iki büyük depremden ağır hasarlar alan tesisimiz ve stadyumumuz, dün meydana gelen depremden de etkilenmiş ve hasar durumu artmıştır. Kısıtlı ve zorlu imkanlarla vermeye çalıştığımız mücadelemiz, dün yaşanan depremle birlikte bizleri bambaşka, eskisinden daha zorlu bir duruma getirmiştir. Stadyumda maçlarımızı oynamak için verdiğimiz mücadele, bugüne kadar yapılan tadilat çalışmaları, dünkü depremle birlikte yeni dönemde yapmış olduğumuz başvurumuzu ciddi anlamda etkilemiştir. Bunun yanı sıra tesislerimizin de hasar alması hem bizlerde hem de futbolcu kardeşlerimizde ciddi derecede olumsuz etkiler bırakmıştır. Gerek Malatyalı, gerekse farklı şehirlerden gelen futbolcu arkadaşlarımız tesislerde kalmak istemiyor. Bu zorlu şartlar altında müsabakalara hazırlanmak, maçlara çıkmak zorunda kalan futbolcu kardeşlerimiz, şehrimizde yaşayan her bir kardeşimiz gibi psikolojik anlamda ciddi sorunlar yaşamaktadır.

"BU SORUMLULUK TFF'NİN VE KAMUOYUNUNDUR"

Bu şartları göz önünde bulundurarak, kamuoyunun huzurunda haklarımız saklı kalmak şartı ile ligden çekilmek istediğimizi ifade etmek istiyorum. Aksi takdirde burada canına zeval gelebilecek, belki de tüm hayatları boyunca unutamayacakları travmalar yaşayabilecek futbolcu kardeşlerimizi korumanın başka bir yolu olmayacaktır. Bu sorumluluk Türkiye Futbol Federasyonu başta olmak üzere tüm kamuoyunundur. Saygılarımla...

8 MAÇTA -3 PUAN

Öte yandan Yeni Malatyaspor 8 maçta 8 mağlubiyet alarak -3 puanla ligde son sırada bulunuyor.