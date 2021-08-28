Yeni Malatyaspor'dan Adem Büyük tepkisi

Süper Lig'de Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK'yı 2-0 yenerken; maç sonunda Adem Büyük göndermesi geldi.

Sezona sahasında Trabzonspor'a 5-0 yenilerek başlayan Yeni Malatyaspor, 2. haftada Göztepe'yi bu hafta da Gaziantep FK'yı yendi.

Yeni Malatyaspor'un Göztepe'yi 1-0 yendiği maçta tek gol Adem Büyük'ten geldi. Adem Büyük, Gaziantep'i 2-0 yendikleri maçta da ilk golü attı.

SOSYAL MEDYADAN GÖNDERME

Trabzonspor yenilgisinde de takımının tek sayısını kaydeden Adem Büyük için kulüp sosyal medyasından göndermede bulunuldu.

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde Karadağ, Cebelitarık ve Hollanda ile oynayacağı maçların aday kadrosuna çağrılmayan Adem Büyük için, "Her maç üstün performansla gol atıp milli takıma çağırılmayan erkek kombini" ifadeleri kullanıldı.