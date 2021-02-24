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Yeni Malatyaspor'dan Alex de Souza'ya teklif

Yeni Malatyaspor'dan Alex de Souza'ya teklif

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor Hamza Hamzaoğlu'ndan boşalan teknik direktörlük koltuğu için Alex de Souza'ya teklif yaptı. Brezilyalı futbol adamıyla görüşmeler olumsuz sonuçlandı.