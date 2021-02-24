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    Yeni Malatyaspor'dan Alex de Souza'ya teklif

    Yeni Malatyaspor'dan Alex de Souza'ya teklif

    Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor Hamza Hamzaoğlu'ndan boşalan teknik direktörlük koltuğu için Alex de Souza'ya teklif yaptı. Brezilyalı futbol adamıyla görüşmeler olumsuz sonuçlandı.
    • Haber Merkezi
    • 24.02.2021 - 11:49
    • Güncelleme : 24.02.2021 - 12:08
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    Geçtiğimiz aylarda teknik direktör olmak istediğini ve eğitim aldığını duyuran Fenerbahçe'nin efsane kaptanı Alex de Souza'ya, Süper Lig'den teklif geldi.

    Yeni Malatya gazetesinde yer alan habere göre; Konyaspor'a 3-2 mağlup olduktan sonra Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayıran Anadolu temsilcisi, Fenerbahçe'nin simge isimlerinden Alex de Souza'ya teknik direktörlük teklifinde bulundu.

    Yeni Malatyaspor dan Alex de Souza ya teklif #1

    ALEX DE SOUZA TEKLİFİ REDDETTİ

    43 yaşındaki Alex de Souza'nın, bu sezon takım çalıştırmayı düşünmediğini söyleyerek teklifi reddettiği belirtildi. Görüşmelerde Brezilyalı futbol adamından olumlu yanıt alamayan Yeni Malatyaspor'un, yeni hoca adaylarıyla iletişime geçtiği öğrenildi.

    Yeni Malatyaspor dan Alex de Souza ya teklif #2

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