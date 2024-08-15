Yeni Malatyaspor'dan Esenler Erokspor maçı hakkında açıklama

DHA
1'inci Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, sezonun ikinci haftasında oynanacak Esenler Erokspor karşılaşmasının Türkiye Futbol Federasyonu'nun kararıyla ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.
Malatya ekibinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
17/08/2024 Cumartesi günü saat 19.15’te oynanması planlanan Esenler Erokspor-Yeni Malatyaspor müsabakası Türkiye Futbol Federasyonu kararıyla ileri bir tarihe ertelenmiştir.
3 PUAN SİLME CEZASI VERİLDİ
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, ligin ilk haftasında Pendikspor müsabakasına çıkmayan Yeni Malatyaspor için "takımın müsabaka kıyafeti ile belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmemesinden dolayı 3-0 hükmen mağlup sayılmasına ve 3 puan silme cezası"na karar vermişti.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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