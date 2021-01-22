- Haberler
- Futbol Haberleri
- Yeni Malatyasporlu futbolcular idmana saatinde çıkmadı
Yeni Malatyasporlu futbolcular idmana saatinde çıkmadı
Yeni Malatyaspor'da futbolcular, kulüp tarafından alacakları ödenmediği için bugün planlanan saatte idmana çıkmadı.
- DHA
- 22.01.2021 - 17:26
- Güncelleme : 22.01.2021 - 17:44
Hafta sonu Galatasaray ile karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor'da maaş krizi yaşanıyor.
Uzun süredir paralarını alamayan futbolcu, bugünkü antrenmana saatinde çıkmadı.
YÖNETİM İKNA ETMEYE ÇALIŞIYOR
Yönetim tarafından ikna edilmeye çalışılan oyuncuların nasıl bir tavır sergileyecekleri merak konusu.