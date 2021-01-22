Yeni Malatyasporlu futbolcular idmana saatinde çıkmadı

Yeni Malatyaspor'da futbolcular, kulüp tarafından alacakları ödenmediği için bugün planlanan saatte idmana çıkmadı.

Hafta sonu Galatasaray ile karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor'da maaş krizi yaşanıyor.

Uzun süredir paralarını alamayan futbolcu, bugünkü antrenmana saatinde çıkmadı.

YÖNETİM İKNA ETMEYE ÇALIŞIYOR

Yönetim tarafından ikna edilmeye çalışılan oyuncuların nasıl bir tavır sergileyecekleri merak konusu.