Euro
8.9993
0.27%
Dolar
7.3853
0.24%
Altın
439.97
-0.72%
Borsa
1.542
-0.63%
Bitcoin
239.700
2.30%
EXEN Coin
17.45
-3.96%
12ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 12 C

    Yeni Malatyasporlu futbolcular idmana saatinde çıkmadı

    Yeni Malatyaspor'da futbolcular, kulüp tarafından alacakları ödenmediği için bugün planlanan saatte idmana çıkmadı.
    • DHA
    • 22.01.2021 - 17:26
    • Güncelleme : 22.01.2021 - 17:44
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Yeni Malatyasporlu futbolcular idmana saatinde çıkmadı

    Hafta sonu Galatasaray ile karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor'da maaş krizi yaşanıyor.

    Uzun süredir paralarını alamayan futbolcu, bugünkü antrenmana saatinde çıkmadı.

    YÖNETİM İKNA ETMEYE ÇALIŞIYOR

    Yönetim tarafından ikna edilmeye çalışılan oyuncuların nasıl bir tavır sergileyecekleri merak konusu.

    Yeni Malatyasporlu futbolcular idmana saatinde çıkmadı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir