Yeni Malatyasporlu futbolculardan hareketsiz protesto

Yeni Malatyasporlu futbolcular uzun süredir maaş alamadıkları gerekçesiyle Antalyaspor karşılaşmasının başında hareket etmeyerek yönetime tepki gösterdi.

Süper Lig'de 16 puanla ligin dibinde yer alan Yeni Malatyaspor'da futbolculardan ilginç bir protesto meydana geldi.

HAREKETSİZ PROTESTO

Antalyaspor maçının ilk 20 saniyesinde hareket etmeyen sarı-kırmızılı oyuncular maaşlarını alamadıkları için yönetime bu şekilde tepki gösterdi.

Bu harekete kenar yönetiminin de dahil olması dikkat çekti.