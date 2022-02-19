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- Yeni Malatyasporlu futbolculardan hareketsiz protesto
Yeni Malatyasporlu futbolculardan hareketsiz protesto
Yeni Malatyasporlu futbolcular uzun süredir maaş alamadıkları gerekçesiyle Antalyaspor karşılaşmasının başında hareket etmeyerek yönetime tepki gösterdi.
- Haber Merkezi
- 19.02.2022 - 13:50
- Güncelleme : 19.02.2022 - 13:53
Süper Lig'de 16 puanla ligin dibinde yer alan Yeni Malatyaspor'da futbolculardan ilginç bir protesto meydana geldi.
HAREKETSİZ PROTESTO
Antalyaspor maçının ilk 20 saniyesinde hareket etmeyen sarı-kırmızılı oyuncular maaşlarını alamadıkları için yönetime bu şekilde tepki gösterdi.
Bu harekete kenar yönetiminin de dahil olması dikkat çekti.