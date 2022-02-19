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    Yeni Malatyasporlu futbolculardan hareketsiz protesto

    Yeni Malatyasporlu futbolculardan hareketsiz protesto

    Yeni Malatyasporlu futbolcular uzun süredir maaş alamadıkları gerekçesiyle Antalyaspor karşılaşmasının başında hareket etmeyerek yönetime tepki gösterdi.
    • Haber Merkezi
    • 19.02.2022 - 13:50
    • Güncelleme : 19.02.2022 - 13:53
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    Süper Lig'de 16 puanla ligin dibinde yer alan Yeni Malatyaspor'da futbolculardan ilginç bir protesto meydana geldi.

    HAREKETSİZ PROTESTO

    Antalyaspor maçının ilk 20 saniyesinde hareket etmeyen sarı-kırmızılı oyuncular maaşlarını alamadıkları için yönetime bu şekilde tepki gösterdi.

    Bu harekete kenar yönetiminin de dahil olması dikkat çekti.

    Yeni Malatyasporlu futbolculardan hareketsiz protesto #1


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