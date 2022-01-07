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Yeni Malatyaspor'un penaltı beklediği pozisyon
Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Trabzonspor-Yeni Malatyaspor maçında, son dakikada gerçekleşen pozisyon tertışma yarattı.
- Haber Merkezi
- 07.01.2022 - 22:15
- Güncelleme : 07.01.2022 - 22:18
Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, evinde Yeni Malatyaspor'u ağırladı.
Bordo-mavililer, maçı 1-0 kazanarak puanını 49'a yükseltirken, Yeni Malatyaspor 15 puanla son sırada kaldı.
Maçın son dakikalarında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.
TARTIŞMALI PENALTI KARARI
Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen'in ceza sahasında yaptığı müdahalenin ardından hakem Fırat Aydınus devam kararı verdi.
Pozisyon için VAR'a gidilmezken, sosyal medyada taraftarlar tepki gösterdi.
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)