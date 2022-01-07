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    Yeni Malatyaspor'un penaltı beklediği pozisyon

    Yeni Malatyaspor'un penaltı beklediği pozisyon

    Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Trabzonspor-Yeni Malatyaspor maçında, son dakikada gerçekleşen pozisyon tertışma yarattı.
    • Haber Merkezi
    • 07.01.2022 - 22:15
    • Güncelleme : 07.01.2022 - 22:18
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    Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, evinde Yeni Malatyaspor'u ağırladı.

    Bordo-mavililer, maçı 1-0 kazanarak puanını 49'a yükseltirken, Yeni Malatyaspor 15 puanla son sırada kaldı.

    Maçın son dakikalarında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

    TARTIŞMALI PENALTI KARARI

    Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen'in ceza sahasında yaptığı müdahalenin ardından hakem Fırat Aydınus devam kararı verdi.

    Pozisyon için VAR'a gidilmezken, sosyal medyada taraftarlar tepki gösterdi.

    Yeni Malatyaspor un penaltı beklediği pozisyon #1

    Yeni Malatyaspor un penaltı beklediği pozisyon #2

    Yeni Malatyaspor un penaltı beklediği pozisyon #3(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)


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